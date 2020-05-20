، عقب نجاحه مع الفئران.. هذه الدولة تبدأ تجارب للقاح كورونا على القردة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
كشف مسؤول تايلاندي كبير، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستُنتج لقاحًا لفيروس كورونا المستجد، في العالم المقبل، بعد نجاح تجربته على الفئران وبدء تجربته على القردة.
وقال المتحدث باسم مركز إدارة أزمة "كوفيد-19" التابع للحكومة، تاويسين ويسانويوتين: إن "تايلاند ستبدأ اختبار اللقاح وهو من نوع (مسنجر آر.إن.ايه) على القردة الأسبوع المقبل، بعد نجاح التجارب على الفئران، ورجّح أن يبدأ استخدام اللقاح التايلاندي العام المقبل".
ويحفّز هذا النوع من اللقاحات خلايا الجسم لإنتاج مواد جزيئية تتواجد على سطح الفيروس تحفز بدورها جهاز المناعة ليؤدي دوره؛ بحسب "رويترز".
ويبلغ عدد حالات الإصابة المعلنة بفيروس كورونا في تايلاند 3034 حالة، توفي 56 منهم.
وبحسب بيانات أولية نشرتها شركة موديرنا الأمريكية للأدوية؛ فإن لقاحها التجريبي وهو أول لقاح من نوعه يختبر في الولايات المتحدة، أنتج أجسامًا مضادة لدى مجموعة صغيرة من المتطوعين الأصحاء.
ويجري تطوير أكثر من 100 لقاح محتمل لفيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم، وقد دخل عدد منها طور التجارب السريرية؛ لكن منظمة الصحة العالمية صرّحت في أبريل الماضي، بأن تطوير اللقاح سيستغرق 12 شهرًا على الأقل.فيروس كورونا الجديد
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 12:58 PM
هذا النوع من اللقاحات ينشّط خلايا الجسم لإنتاج مواد جزيئية تحفّز جهاز المناعةعقب نجاحه مع الفئران.. هذه الدولة تبدأ تجارب للقاح كورونا على القردة
كشف مسؤول تايلاندي كبير، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستُنتج لقاحًا لفيروس كورونا المستجد، في العالم المقبل، بعد نجاح تجربته على الفئران وبدء تجربته على القردة.
وقال المتحدث باسم مركز إدارة أزمة "كوفيد-19" التابع للحكومة، تاويسين ويسانويوتين: إن "تايلاند ستبدأ اختبار اللقاح وهو من نوع (مسنجر آر.إن.ايه) على القردة الأسبوع المقبل، بعد نجاح التجارب على الفئران، ورجّح أن يبدأ استخدام اللقاح التايلاندي العام المقبل".
ويحفّز هذا النوع من اللقاحات خلايا الجسم لإنتاج مواد جزيئية تتواجد على سطح الفيروس تحفز بدورها جهاز المناعة ليؤدي دوره؛ بحسب "رويترز".
ويبلغ عدد حالات الإصابة المعلنة بفيروس كورونا في تايلاند 3034 حالة، توفي 56 منهم.
وبحسب بيانات أولية نشرتها شركة موديرنا الأمريكية للأدوية؛ فإن لقاحها التجريبي وهو أول لقاح من نوعه يختبر في الولايات المتحدة، أنتج أجسامًا مضادة لدى مجموعة صغيرة من المتطوعين الأصحاء.
ويجري تطوير أكثر من 100 لقاح محتمل لفيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم، وقد دخل عدد منها طور التجارب السريرية؛ لكن منظمة الصحة العالمية صرّحت في أبريل الماضي، بأن تطوير اللقاح سيستغرق 12 شهرًا على الأقل.
، عقب نجاحه مع الفئران.. هذه الدولة تبدأ تجارب للقاح كورونا على القردة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر عقب نجاحه مع الفئران.. هذه الدولة تبدأ تجارب للقاح كورونا على القردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.