، "المنيع" يُفتي بجواز بيع بطاقات زكاة الفطر الإلكترونية ،

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أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، بجواز بيع بطاقات زكاة الفطر الإلكترونية.
وقال "المنيع": "تنوي شركة أسواق عبدالله العثيم، إصدار بطاقة لزكاة الفطر لمن يرغب بسعر معين، يتم بيعها على المزكين وعلى الجمعيات الخيرية وهم بدورهم يسلمون البطاقات للمستفيد الفقير قبل العيد بيوم أو يومين، وبإمكان المستفيد تسلّم محتوى البطاقة متى شاء".
وأضاف "المنيع": "إذا تَسَلّم المستفيد المحتاج، فيعتبر تَسَلّمه إياها تَسَلّمًا لمحتواها، وتبرأ ذمة المزكّي بذلك؛ بشرط أن يكون تَسَلّم الفقير للبطاقة في وقتها قبل صلاة العيد".
وتابع: "طلب مني الشيخ عبدالله العثيم، النظر في الإفتاء بصحة هذه البطاقة وصحة إجراءاتها، وأن تَسَلُّمَ الفقير لها تَسَلُّمٌ لمحتواها، وبشرط أن يكون تسلمه إياها قبل العيد بيوم أو يومين، وبعد النظر والتأمل لم يظهر لي ملاحظة على هذه البطاقة". عبدالله المنيع زكاة الفطر
"المنيع" يُفتي بجواز بيع بطاقات زكاة الفطر الإلكترونيةعبدالحكيم شار الخليج 365 2020-05-20
أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، بجواز بيع بطاقات زكاة الفطر الإلكترونية.
وقال "المنيع": "تنوي شركة أسواق عبدالله العثيم، إصدار بطاقة لزكاة الفطر لمن يرغب بسعر معين، يتم بيعها على المزكين وعلى الجمعيات الخيرية وهم بدورهم يسلمون البطاقات للمستفيد الفقير قبل العيد بيوم أو يومين، وبإمكان المستفيد تسلّم محتوى البطاقة متى شاء".
وأضاف "المنيع": "إذا تَسَلّم المستفيد المحتاج، فيعتبر تَسَلّمه إياها تَسَلّمًا لمحتواها، وتبرأ ذمة المزكّي بذلك؛ بشرط أن يكون تَسَلّم الفقير للبطاقة في وقتها قبل صلاة العيد".
وتابع: "طلب مني الشيخ عبدالله العثيم، النظر في الإفتاء بصحة هذه البطاقة وصحة إجراءاتها، وأن تَسَلُّمَ الفقير لها تَسَلُّمٌ لمحتواها، وبشرط أن يكون تسلمه إياها قبل العيد بيوم أو يومين، وبعد النظر والتأمل لم يظهر لي ملاحظة على هذه البطاقة".
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
12:14 PM
شرط تسليمها للفقير قبل العيد بيوم أو يومين
أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، بجواز بيع بطاقات زكاة الفطر الإلكترونية.
وقال "المنيع": "تنوي شركة أسواق عبدالله العثيم، إصدار بطاقة لزكاة الفطر لمن يرغب بسعر معين، يتم بيعها على المزكين وعلى الجمعيات الخيرية وهم بدورهم يسلمون البطاقات للمستفيد الفقير قبل العيد بيوم أو يومين، وبإمكان المستفيد تسلّم محتوى البطاقة متى شاء".
وأضاف "المنيع": "إذا تَسَلّم المستفيد المحتاج، فيعتبر تَسَلّمه إياها تَسَلّمًا لمحتواها، وتبرأ ذمة المزكّي بذلك؛ بشرط أن يكون تَسَلّم الفقير للبطاقة في وقتها قبل صلاة العيد".
وتابع: "طلب مني الشيخ عبدالله العثيم، النظر في الإفتاء بصحة هذه البطاقة وصحة إجراءاتها، وأن تَسَلُّمَ الفقير لها تَسَلُّمٌ لمحتواها، وبشرط أن يكون تسلمه إياها قبل العيد بيوم أو يومين، وبعد النظر والتأمل لم يظهر لي ملاحظة على هذه البطاقة".
، "المنيع" يُفتي بجواز بيع بطاقات زكاة الفطر الإلكترونية ،
المصدر : الخليج 365
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