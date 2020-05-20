، "توكلنا" يُتيح ‏للأطفال أقل من 15 سنة الخروج دون تصريح عند الضرورة ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أكّد تطبيق "توكلنا" أن الأطفال الأقل من 15 سنة بإمكانهم الخروج دون تصريح برفقة ذويهم في حالة الضرورة فقط؛ مشدداً على ضرورة تجنب اصطحابهم إلى مراكز التسوّق ويجب الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية.
وأضاف التطبيق أن كل فرد سواء كان رب أسرة أو تابعاً أو مكفولاً عمره 15 وأكثر يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج مستقل وساري المفعول عبر تطبيق "توكلنا".
وكان تطبيق "توكلنا" قد أطلق 9 خدمات جديدة تساعد المستفيدين من التطبيق استخدامها في أوقات منع التجوّل، وللاستفادة القصوى من هذه الخدمات، فيجب اختيار مقر سكنك بدقة عند التسجيل.
ويتيح التطبيق الاستفادة من بعص التصاريح في الوقت الحالي، وهي: تصريح عمل يصدر عن جهات العمل، ويظهر لك في التطبيق تصريح تموين داخل الحي يمكنك الاستفادة منه في فترة السماح بالتجوّل داخل الحي خلال منع التجوّل الكلي وتصريح تموين طارئ يمكنك الاستفادة منه بعد بدء وقت منع التجوّل في مناطق المنع الكلي والجزئي 4 ساعات في الأسبوع بحد أقصى، وتصريح موعد طبي يصدر عن المنشآت الصحية ويظهر لك في التطبيق وتصريح مؤقت لسائق خاص بأصحاب تصاريح العمل.
وسيكون تصريح رياضة المشي داخل الحي لمدة ساعة واحدة يومياً، وتصريح الحالات الإنسانية للتنقل داخل وخارج المدن متاحين لمستخدمي التطبيق قريبا و7 خدمات أخرى ستكون أيضاً متاحة لمستفيدي التطبيق قريبا، وهي استخدام الأساور الذكية في العزل المنزلي من خلال الربط من العزل في المحاجر الصحية.
كما سيقوم التطبيق بعرض مخالفات منع التجوّل والاعتراض عليها ويتيح طلب سيارة الإسعاف، وكذلك الكشف الذاتي لمَن ظهرت عليه علامات اشتباه إصابة، وسيقوم أيضاً التطبيق بالإبلاغ عن حالات کسر التجوّل وتحذيرك من الاقتراب من المخالطين أو المصابين بكورونا والمساعد الافتراضي وغيرها من الخدمات الأخرى المتنوعة والمتميزة قريباً.
تطبيق توكلنا
"توكلنا" يُتيح للأطفال أقل من 15 سنة الخروج دون تصريح عند الضرورةقاسم الخبراني الخليج 365 2020-05-20
أكّد تطبيق "توكلنا" أن الأطفال الأقل من 15 سنة بإمكانهم الخروج دون تصريح برفقة ذويهم في حالة الضرورة فقط؛ مشدداً على ضرورة تجنب اصطحابهم إلى مراكز التسوّق ويجب الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية.
وأضاف التطبيق أن كل فرد سواء كان رب أسرة أو تابعاً أو مكفولاً عمره 15 وأكثر يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج مستقل وساري المفعول عبر تطبيق "توكلنا".
وكان تطبيق "توكلنا" قد أطلق 9 خدمات جديدة تساعد المستفيدين من التطبيق استخدامها في أوقات منع التجوّل، وللاستفادة القصوى من هذه الخدمات، فيجب اختيار مقر سكنك بدقة عند التسجيل.
ويتيح التطبيق الاستفادة من بعص التصاريح في الوقت الحالي، وهي: تصريح عمل يصدر عن جهات العمل، ويظهر لك في التطبيق تصريح تموين داخل الحي يمكنك الاستفادة منه في فترة السماح بالتجوّل داخل الحي خلال منع التجوّل الكلي وتصريح تموين طارئ يمكنك الاستفادة منه بعد بدء وقت منع التجوّل في مناطق المنع الكلي والجزئي 4 ساعات في الأسبوع بحد أقصى، وتصريح موعد طبي يصدر عن المنشآت الصحية ويظهر لك في التطبيق وتصريح مؤقت لسائق خاص بأصحاب تصاريح العمل.
وسيكون تصريح رياضة المشي داخل الحي لمدة ساعة واحدة يومياً، وتصريح الحالات الإنسانية للتنقل داخل وخارج المدن متاحين لمستخدمي التطبيق قريبا و7 خدمات أخرى ستكون أيضاً متاحة لمستفيدي التطبيق قريبا، وهي استخدام الأساور الذكية في العزل المنزلي من خلال الربط من العزل في المحاجر الصحية.
كما سيقوم التطبيق بعرض مخالفات منع التجوّل والاعتراض عليها ويتيح طلب سيارة الإسعاف، وكذلك الكشف الذاتي لمَن ظهرت عليه علامات اشتباه إصابة، وسيقوم أيضاً التطبيق بالإبلاغ عن حالات کسر التجوّل وتحذيرك من الاقتراب من المخالطين أو المصابين بكورونا والمساعد الافتراضي وغيرها من الخدمات الأخرى المتنوعة والمتميزة قريباً.
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
11:24 AM
شدّد على ضرورة تجنب اصطحابهم إلى مراكز التسوّق لتفادي تعرُّضهم للازدحام
أكّد تطبيق "توكلنا" أن الأطفال الأقل من 15 سنة بإمكانهم الخروج دون تصريح برفقة ذويهم في حالة الضرورة فقط؛ مشدداً على ضرورة تجنب اصطحابهم إلى مراكز التسوّق ويجب الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية.
وأضاف التطبيق أن كل فرد سواء كان رب أسرة أو تابعاً أو مكفولاً عمره 15 وأكثر يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج مستقل وساري المفعول عبر تطبيق "توكلنا".
وكان تطبيق "توكلنا" قد أطلق 9 خدمات جديدة تساعد المستفيدين من التطبيق استخدامها في أوقات منع التجوّل، وللاستفادة القصوى من هذه الخدمات، فيجب اختيار مقر سكنك بدقة عند التسجيل.
ويتيح التطبيق الاستفادة من بعص التصاريح في الوقت الحالي، وهي: تصريح عمل يصدر عن جهات العمل، ويظهر لك في التطبيق تصريح تموين داخل الحي يمكنك الاستفادة منه في فترة السماح بالتجوّل داخل الحي خلال منع التجوّل الكلي وتصريح تموين طارئ يمكنك الاستفادة منه بعد بدء وقت منع التجوّل في مناطق المنع الكلي والجزئي 4 ساعات في الأسبوع بحد أقصى، وتصريح موعد طبي يصدر عن المنشآت الصحية ويظهر لك في التطبيق وتصريح مؤقت لسائق خاص بأصحاب تصاريح العمل.
وسيكون تصريح رياضة المشي داخل الحي لمدة ساعة واحدة يومياً، وتصريح الحالات الإنسانية للتنقل داخل وخارج المدن متاحين لمستخدمي التطبيق قريبا و7 خدمات أخرى ستكون أيضاً متاحة لمستفيدي التطبيق قريبا، وهي استخدام الأساور الذكية في العزل المنزلي من خلال الربط من العزل في المحاجر الصحية.
كما سيقوم التطبيق بعرض مخالفات منع التجوّل والاعتراض عليها ويتيح طلب سيارة الإسعاف، وكذلك الكشف الذاتي لمَن ظهرت عليه علامات اشتباه إصابة، وسيقوم أيضاً التطبيق بالإبلاغ عن حالات کسر التجوّل وتحذيرك من الاقتراب من المخالطين أو المصابين بكورونا والمساعد الافتراضي وغيرها من الخدمات الأخرى المتنوعة والمتميزة قريباً.
، "توكلنا" يُتيح للأطفال أقل من 15 سنة الخروج دون تصريح عند الضرورة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "توكلنا" يُتيح للأطفال أقل من 15 سنة الخروج دون تصريح عند الضرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.