شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. وصول عدة رحلات لعودة المواطنين من مدن مختلفة إلى مطار جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

شهد ‏مطار الملك عبدالعزيز الدولي في محافظة جدة، وصول رحلات جديدة من مطارات سيئول، واستوكهولم، وأبوجا، ومانشستر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي السياق نفسه، أقلت تلك الرحلات قرابة 590 راكبًا، وذلك ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج.

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