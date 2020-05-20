شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق مركز متقدم للرصد الإعلامي قريبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر بأن الهيئة العامة للإعلام تسعى عبر إنشاء مركز للرصد الإعلامي لبناء قاعدة بيانات للرصد الإعلامي، تواكب التطور في تقنيات المستقبل، فيما يتعلق برصد وتحليل البيانات والمعلومات الإعلامية، في وقت أصبح فيه الرصد وتحليل المحتوى الإعلامي ضرورة ملحة، لفهم الحاضر واحتياجات المستقبل

وأوضحت المصادر أن المركز سيسهم باعتباره منصة رصد في تمكين المؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، ومراكز الأبحاث، من البقاء على اطلاع فوري بآخر المستجدات الإعلامية من حولها.

وسيرصد المركز ويوثيق المواد الإعلامية وتحليل محتواها، وإنشاء قواعد بيانات لكل ما يُطرح في وسائل الإعلام، ومعرفة توجهات وسائل الإعلام الداخلية والخارجية، والوقوف على توجهات المجتمع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل، ومعرفة توجهات الإعلام المعادي.