شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العبدالكريم: وزارة التجارة لم توقف التعاون معي وعلاقتي بهم العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفى الإعلامي فيصل العبدالكريم، ما تم تداوله بشأن إيقاف وزارة التجارة التعاون معه بسبب بعض التجاوزات والتحفظات عليه خلال تغطية حملتها.

وقال العبد الكريم أن هناك حلاف، منذ فترة وليس حديثا وهو يتعاون مع وزارة التجارة في العمل فقط حتى لو لم يرغبوا.

وتابع العبدالكريم ، بأن المعلومات التي يرددها خلال الحملات صحيحة وغير مغلوطة، مشيراً إلى أن هناك عناصر تحاول عدم ظهوره في التغطيات.

وأوضح بأن معلومة تجفيف السوق المحلي التي رددها في التغطيات الخاصة به صحيحة، مشيراً إلى أن أكثر مَن يحاول إيقاف تغطية الحملات هم "الغشاشون".