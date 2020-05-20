شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سبب تسمية «مسجد الشجرة» بمكة بهذا الاسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف الدكتور فواز بن علي الدهاس، مدير مركز تاريخ مكة المكرمة، عن سبب تسمية "مسجد الشجرة" في مكة المكرمة بهذا الاسم.

وأوضح الدكتور فواز الدهاس، أن مسجد الشجرة يقع على امتداد مسجد الجن من الناحية الجنوبية، لافتًا إلى أن هذا المسجد كان به شجرة فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت تخط الأرض بأغصانها وبفروعها وبجذوعها حتى وقفت أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وقال "الدهاس" أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث إليها بحديث ثم عادت إلى مكانها وموقعها ليتم بناء هذا المسجد الذي أطلق عليه منذ ذلك الزمن "مسجد الشجرة".