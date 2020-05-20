شكرا لمتابعة خبر عن إحالة 4 مواطنين للنيابة العامة للإساءة لجهات حكومية بالمزاحمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ألقت الجهات الأمنية، اليوم الأربعاء، القبض على أربعة مواطنين؛ لنشرهم مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضم إساءة لجهود جهات حكومية بمحافظة المزاحمية بمنطقة الرياض. ألقت الجهات الأمنية، اليوم الأربعاء، القبض على أربعة مواطنين؛ لنشرهم مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضم إساءة لجهود جهات حكومية بمحافظة المزاحمية بمنطقة الرياض. وفي التفاصيل، وجه مواطنين اثنين الإساءة لجهود مستشفى المزاحمية في مكافحة انتشار الفيروس، فيما أساء الآخران لمسلخ البلدية؛ لتتم إحالة الجميع إلى دائرة النيابة العامة بالمزاحمية، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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