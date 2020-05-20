شكرا لمتابعة خبر عن مدني مكة يدعو لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى اخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الاحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من هيئة الارصاد وحماية البيئة .

‏‎واوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان الانذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول امطار متوسطة الى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية تودي الى جريان السيول وتساقط البرد وذلك على كلاً من المحافظات التالية:

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الطائف وميسان واضم والخرمة ورنية وتربة والمويه والكامل والعرضيات وذلك لهذا اليوم الاربعاء الموافق ٢٧/ ٩/ ١٤٤١هـ اعتباراً من الساعة (10:00) الى الساعة (20:00) .

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‏‎وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول اثناء هطول الأمطار والبقاء في اقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.