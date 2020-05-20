شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تأثير إعصار «أمفان» العنيف على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني اليوم الأربعاء أن إعصار " أمفان " العنيف ليس له تأثير على المملكة .

كما أكد أنه لن يؤثر على دول الخليج ولا جنوب الجزيرة إلا أنه يعتبر اهم حدث جوي يحدث هذه الأيام ومن الأعاصير الخطرة نظراً لسرعة رياحه وغزارة امطاره ومتوقع ان يضرب مناطق فيها ملايين البشر ومساكنهم أغلبها مساكن هشة .

وتتأهب الهند وبنجلاديش للإعصار الخطير إذ تم إجلاء آلاف القرويين وإيقاف عمليات الموانئ قبل وصول الأعصار الى ساحلها الشرقي ممايزيد الضغوط على خدمات الطوارئ التي تكافح جائحة فيروس كورونا .