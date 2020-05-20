شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..تعليق العبد الكريم على اتهامه بالعنصرية ضد المقيمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علق فيصل العبدالكريم على اتهامه بالعنصرية ضد الوافدين، من خلال تكريس صورة أن الأجانب م مخالفين للنظام وفاسدين.
وقال العبد الكريم خلال لقاءه ببرنامج " الليوان " : " أنا لست ضد الأخوة المقيمين بصورة نظامية أما المقيمين بصورة غير نظامية فلا أهلا ولا سهلا " .
وأضاف: " إذا توجهنا إلى بلد عربية بصورة غير نظامية وقمنا ببيع بضائع مغشوشة فسوف يقومون بتقطيعنا " .
واستشهد بقول مأثور لعمر بن الخطاب، بعدما انتهى من أداء فريضة الحج: " يا أهل الشام.. شامكم، ويا أهل اليمن.. يمنكم، ويا أهل العراق.. عراقكم " .
وتابع العبدالكريم موجها حديثه للمقيمين المخالفين: " أرجعوا، اللي ماله شغل يمشي، هل كان عمر عنصريا " .
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