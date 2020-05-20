شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الملك خالد تختتم برنامج "رمضانك قرآن" وتعلن أسماء الفائزين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

اختتمت جامعة الملك خالد برنامج "رمضانك قرآن" بفروعه الأربعة، والذي نظمته عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون مع كلية الشريعة وأصول الدين بالجامعة ضمن مشروع "مبادرون" الذي أطلقته الجامعة مؤخرًا.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الأستاذ الدكتور عمر علوان عقيل أن البرنامج بدأ منذ الرابع من رمضان وحتى يوم ٢٠ من الشهر نفسه مشتملا على أربعة أفرع وهي حلقات تصحيح التلاوة، وفرع حفظ القرآن الكريم وهي مسابقة لحفظ القرآن تنقسم لثلاثة أقسام القسم الأول حفظ عشرة أجزاء والقسم الثاني حفظ عشرين جزءًا، والقسم الثالث حفظ القرآن كاملاً، وفرع أعذب تلاوة وهي مسابقة للأطفال من 7-14 سنة، وفرع القراءات الخاص بالمشاركين في مجال علم القراءات.

وأضاف عقيل أن العمادة أعلنت أسماء الفائزين في مسابقة حفظ القرآن وأعذب تلاوة حيث تم فرز الفائزين من بين ٧٧٠ متسابقا ومتسابقة من عدة دول في العالم، وفي القسم الأول (حفظ عشرة أجزاء) فازت بالمركز الأول موضي الحامد، والمركز الثاني محمد الفيفي، والمركز الثالث بشائر الحارثي.

وفي القسم الثاني حفظ عشرين جزءا فاز بالمركز الأول لسعيد جمباي - جزر القمر، وبالمركز الثاني خلود الصيعري، وبالمركز الثالث خالد الغامدي، وفي قسم حفظ القرآن كاملاً فاز بالمركز الأول أيام الدين فخر – روسي الجنسية، والمركز الثاني سعاد خليق – باكستانية الجنسية، والمركز الثالث عبد الله أمين، وفي فرع أعذب تلاوة فاز بالمركز الأول أروى أحمد، وبالمركز الثاني بلال كورتابيغو – نمساوي الجنسية، والمركز الثالث عبد العزيز القحطاني.