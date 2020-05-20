السعودية: قرار رسمي حول بيع المعسل والسجائر الإلكترونية

اتخذت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، اليوم الأربعاء، قرارًا يخص بيع منتجات التبغ المغلفة من السجائر الإلكترونية بعد تصاعد حالات الاحتكار لهذه المنتجات.

وسمحت الوزارة ببيع منتجات التبغ المغلفة والمرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، من السجائر الإلكترونية والمعسل داخل التموينات والأسواق المركزية.

ويهدف هذا القرار لمنع احتكار بعض المحال التجارية لهذه المنتجات، والحد من الممارسات غير النظامية التي كانت تمارس سابقا، من الغش والتقليد للمعسل وغيره، وفق صحيفة سبق السعودية.

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حيث لوحظ أن هذه المنتجات تباع في أطراف المدينة بعيدا عن أعين الرقيب، واستغلال الباعة للمناسبات المختلفة لرفع الأسعار وتلاعبهم بالمنتجات، إضافة لبيعها في الخفاء.

وأضافت الوزارة إلى أن هذا القرار منظما لبيع المنتجات ضمن قطاع التجزئة، ويتوافق مع الإجراءات التي تطبقها دول العالم، حيث تباع منتجات التبغ في متاجر التجزئة وفق اشتراطات نظامية محددة، فيما تم التشديد على أن هذا الإجراء يجب أن يتم وفق الاشتراطات الفنية الخاصة بالبقالات والتموينات والأسواق المركزية.

كما يشمل القرار أن تكون هذه المنتجات غير مرئية وموضوعة في أدراج مغلقة، وعدم البيع لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة، وعدم الإعلان والترويج لمنتجات التبغ.