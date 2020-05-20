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أعلن الإعلامي فيصل العبدالكريم تراجعه عن الاعتذار الذي قدمه لموقع حراج في وقت سابق وذلك بعد مداخلة هاتفية لأحد المسؤولين في الموقع في برنامج الليوان المذاع على قناة “روتانا خليجية ” مساء أمس.

وقال عبدالكريم الرشيدي صاحب موقع حراج خلال مداخلة هاتفيه له في البرنامج – في الحلقة المخصصة لاستضافة الإعلامي فيصل العبدالكريم- : “نتمنى الحصول على اعتذار واضح وتوضيحات للإساءات والأخطاء التي وقعت من الإعلامي فيصل تجاه موقع حراج والتي تعتبر مسيئة ودون وجه حق”.

وتابع: “لذلك أتمنى في هذه الليلة أن يتشجع الأخ فيصل ويقدم اعتذار واضح وليس اعتذار عن قسوة. ”

ورد فيصل قائلا:” الأمر كان يتعلق بكثرة إعلانات المعقمات والكمامات ورأيت أن الموقع لابد أن يكثف الرقابة نظرا لتواجد كل ممنوع في هذا الموقع وبعد ذلك تواصل مسؤول من الموقع لتوضيح بعض الأمور اعتذرت للموقع رغم الملاحظات عليه”.

وأردف: “أثناء لقائي في برنامج في قناة “روتانا” أعلنت اعتذاري لموقع حراج بالرغم من وجود ملاحظات على الإعلانات في الموقع”. مشيرا إلى أن الموقع به إساءات ووزارة التجارة استدعتهم بسبب تمريرهم الكثير من الإعلانات مثل “بيع فيز.. بيع خدامة .. بيع سائق”.

وأضاف: ” أنا أسحب اعتذاري الأول ..، اللي ما يوجب الرجال ما احترمه.. يعتذرون للناس أولا عن الإعلانات المسيئة التي يقومون بتمريرها..ولكل حادث حديث”.





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كانت هذه تفاصيل خبر “اللي ما يوجب الرجال ما احترمه”.. شاهد:ردة فعل “فيصل العبدالكريم” بعدما طالبه صاحب موقع حراج بالاعتذار على الهواء ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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