طالب سعودي يكشف ثغرات أمنية في مواقع وخدمات شركات عالمية

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قالت جامعة أم القرى إن أحد طلابها في تخصص علوم الحاسب الآلي تمكّن من اكتشاف عدة ثغرات أمنية في مواقع وخدمات شركات عالمية.
وأوضحت أن الطالب حمود الهلماني اكتشف مؤخراً ثغرة لدى شركة SAP الأوروبية للبرمجيات، لافتة إلى أن الشركة أدرجته ضمن قائمة جهود باحثي الأمن السيبراني لشهر مارس 2020.
وأضافت أن الهلماني اكتشف كذلك ثغرتين في جامعتي كارنيجي ميلون الأمريكية، وميونخ الألمانية.
وكان الطالب قد اكتشف في وقت سابق ثغرة في موقع “يوتيوب” وكافأته شركة جوجل بعد تحقق فريقها الأمني من صحة الثغرة التي تسمح للمتصفح بالاطلاع على خصوصية المستخدمين.
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