فيديو.. “دوريات الأمن” ترصد مخالفي منع التجول داخل الأحياء السكنية في القصيم

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نفذت الدوريات الأمنية فجر أمس (الثلاثاء) بمنطقة القصيم جولات ميدانية، قامت من خلالها برصد وضبط عدد من المخالفين لقرار منع التجول داخل الأحياء السكنية، وحررت ضدهم المخالفات المنصوص عليها نظاماً.

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وأظهر مقطع فيديو، نشره “سناب الداخلية”، لحظة قيام رجال الأمن باستيقاف عدد من الأشخاص والمركبات أثناء منع التجول في محافظة عقلة الصقور، وتحرير مخالفات بحق المخالفين منهم.

وأبان الفيديو تأكد رجال الأمن من صحة التصاريح الخاصة بتوصيل الطلبات في أحد التموينات وتصاريح قائدي المركبات.



