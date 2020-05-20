︎ :
.
كشف الإعلامي فيصل العبدالكريم، عن إصدار نظام جديد لتنظيم الإعلانات التجارية قريباً بما فيها الإعلانات التي ينشرها المشاهير.
وقال العبدالكريم في لقاء مع برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إن الحملات التي تقوم بها الأجهزة المعنية نجحت في وقف إعلانات السلع المُقلدة بنسبة 90%، مبيناً أن المستودعات التي تبيع السلع المُقلدة تلجأ لنشر إعلانات عند المشاهير.
ونوه إلى أن أكثر السلع التي يكثر فيها الغش هي مستحضرات التجميل والعطور يليها قطع الغيار؛ كونها أكثر السلع التي يوجد عليها طلب..، مشيراً إلى أن الغش الذي يجري في قطاع المُكملات الغذائية والأدوية يكون في صورة تحايل على التوصيات.
ولفت إلى أن هناك كميات من قطع غيار السيارات المُقلدة بالسوق المحلي تأتي من الخارج، موضحاً أن الشركات التي تعمل في التقليد نقلت مصانعها من الصين بعد تشديد الإجراءات إلى أسواق أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر “فيصل العبدالكريم” يتحدث عن أكثر السلع غشاً.. وتنظيم جديد للإعلانات التجارية عند المشاهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.