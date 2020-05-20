“فيصل العبدالكريم” يتحدث عن أكثر السلع غشاً.. وتنظيم جديد للإعلانات التجارية عند المشاهير

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كشف الإعلامي فيصل العبدالكريم، عن إصدار نظام جديد لتنظيم الإعلانات التجارية قريباً بما فيها الإعلانات التي ينشرها المشاهير.

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وقال العبدالكريم في لقاء مع برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إن الحملات التي تقوم بها الأجهزة المعنية نجحت في وقف إعلانات السلع المُقلدة بنسبة 90%، مبيناً أن المستودعات التي تبيع السلع المُقلدة تلجأ لنشر إعلانات عند المشاهير.

ونوه إلى أن أكثر السلع التي يكثر فيها الغش هي مستحضرات التجميل والعطور يليها قطع الغيار؛ كونها أكثر السلع التي يوجد عليها طلب..، مشيراً إلى أن الغش الذي يجري في قطاع المُكملات الغذائية والأدوية يكون في صورة تحايل على التوصيات.

ولفت إلى أن هناك كميات من قطع غيار السيارات المُقلدة بالسوق المحلي تأتي من الخارج، موضحاً أن الشركات التي تعمل في التقليد نقلت مصانعها من الصين بعد تشديد الإجراءات إلى أسواق أفريقيا.