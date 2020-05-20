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نفى الإعلامي فيصل العبدالكريم، ما جرى تداوله بشأن وقف وزارة التجارة التعاون معه؛ بسبب تحفظات على تجاوزات بدرت منه خلال تغطية حملاتها.
وقال العبدالكريم في لقاء مع برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إن المعلومات التي يرددها خلال الحملات صحيحة وغير مغلوطة..، مشيراً إلى أن هناك عناصر تحاول عدم ظهوره في التغطيات.
وأضاف أن معلومة تجفيف السوق المحلي التي رددها في التغطيات الخاصة به صحيحة، مشيراً إلى أن أكثر مَن يحاول إيقاف تغطية الحملات هم “الغشاشون”.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة وقف “التجارة” التعاون مع “فيصل العبدالكريم”.. والأخير يوضح مدى صحة معلوماته (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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