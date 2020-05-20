“توكلنا”: الأطفال أقل من 15 عاماً يمكنهم الخروج بدون تصريح في هذه الحالة

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أوضح تطبيق “توكلنا”، المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونياً، أنه بإمكان الأطفال الأقل من عمر 15 عاماً الخروج بدون تصريح برفقة ذويهم، في حالة الضرورة فقط.

وشدد التطبيق على تجنب اصطحاب الأطفال إلى مراكز التسوق، والالتزام بتعليمات وزارة الداخلية في هذا الخصوص.

جاء ذلك رداً على استفسار أحد المغردين حول إمكانية اصطحاب أطفاله معه بالسيارة بعد تفعيل الحساب عبر التطبيق.

