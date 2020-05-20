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ذكرت مصادر أنه تم إلقاء القبض على أربعة مواطنين؛ لنشرهم مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن الإساءة لجهود جهات حكومية بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض.
وأوضحت المصادر بحسب صحيفة “الوطن” أن مواطنين اثنين وجها الإساءة لجهود مستشفى المزاحمية في مكافحة انتشار فيروس كورونا، فيما أساء الآخران مسلخ البلدية في مقطع فيديو انتشر قبل نحو شهر.
وأفادت بأن المضبوطين أُحيلوا جميعًا إلى دائرة النيابة العامة بالمزاحمية، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطنين أساءوا لجهات حكومية في المزاحمية وإحالتهم للنيابة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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