تركي آل الشيخ ينشر صورة له مع وزير الثقافة عمرها 10 سنوات

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نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، صورة له مع وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وقال إن تاريخ التقاطها يمتد لأكثر من 10 سنوات.
جاء ذلك ضمن تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء الثلاثاء.
على صعيد آخر، يتواصل تفاعل المشاهير العرب ومن العالميين مع تحدي تركي آل الشيخ ورئيس النصر السابق سعود آل سويلم..، على مباراة بلايستيشن خيرية بين فريقي النصر وألميريا الإسباني، لدعم منصة جود الإسكان.
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