أمير الجوف يعلن استمرار العمل بالمحافظات خلال عطلة عيد الفطر

أكد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، على استمرار العمل في المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، ومتابعة وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين.

وجاء ذلك خلال اجتماعه، أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، بوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات.

Advertisements

وفي بداية الاجتماع، استمع أمير الجوف لإيجاز من المحافظين عن سير العمل فيها والإجراءات الوقائية المتخذة، وما تم تنفيذه من توصيات سابقة، ومتابعة أعمال النظافة والتعقيم وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية، للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تمَّ استعراض أعمال اللجان في مدينة سكاكا والمحافظات والمراكز التابعة، واستمع الأمير لشرح عن أعمال مبادرة «فرحة صائم» المنبثقة عن مبادرة «كلنا أهل»، مؤكدًا متابعة أعمال اللجان من قبل وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز.

ودعا أمير منطقة الجوف الله أن يحمي بلادنا من كل مكروه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يدفع البلاء عن الجميع.