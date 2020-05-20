لغرس القيم الإيجابية وتعليم الأطفال الصلاة

خصصت بعض الأسر بمنطقة الحدود الشمالية مصليات في منازلها، لتأدية فروض الصلوات اليومية وصلاتي التراويح والقيام. ويحرص الآباء والأمهات على استغلال هذه الأيام والليالي المباركة بالصلاة وتلاوة القرآن الكريم وقراءة السيرة النبوية؛ حيث إنَّها تكون فرصة لغرس القيم الإيجابية وتعليم الأطفال الصلاة وحفظ قصار السور.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مساجد عائلية تضيء منازل سكان الحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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