«الأرصاد» تحدد خريطة الأمطار الرعدية والرياح المثيرة للأتربة والغبار

تتأثر بها 10مناطق في المملكة اليوم..
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، اليوم الأربعاء، في 10 مناطق بالمملكة.
وقالت الهيئة، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني: «من المتوقع هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، ومنطقة مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الرياض، القصيم، والشرقية».
ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.
فيما يشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.
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