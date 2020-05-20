السعودية اليوم / مقتل أكثر من 50 مسلحًا من طالبان في اشتباكات مع القوات الأفغانية



قندوز 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

قتل أكثر من 50 مسلحًا من حركة طالبان، على يد القوات الأفغانية خلال اشتباك وقعت في ضواحي مدينة قندوز.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية - في بيان نشرته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم أن مسلحي طالبان شنوا هجومًا منسقا في المدينة يوم الاثنين الماضي، مضيفةً أن القوات الأفغانية ردت على الهجوم بدعم من قوات سلاح الجو، حيث قتلت أكثر من 50 مسلحًا من طالبان وأصابت أكثر من 60 آخرين.

وأشارت أنها نشرت قوات خاصة إضافية في مدينة قندوز للسيطرة على الوضع في المدينة بشكل أفضل.

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11:50ت م

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