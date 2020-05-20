السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في السودان إلى 2728 حالة



الخرطوم 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

سجّلت السودان 137 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 2728 حالة، مبينة أن الحالات الجديدة سُجلت منها 99 حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات، فيما سجلت 3 حالات وفاة في ولاية الخرطوم، وحالتين في ولاية الجزيرة وسط السودان، وحالة في ولاية نهر النيل شمال السودان.

// انتهى //

11:31ت م

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الخرطوم 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسسجّلت السودان 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة خلال الـ24ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 2728 حالة، مبينة أن الحالات الجديدة سُجلت منها 99 حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات، فيما سجلت 3 حالات وفاة في ولاية الخرطوم، وحالتين في ولاية الجزيرة وسط السودان، وحالة في ولاية نهر النيل شمال السودان.// انتهى //11:31ت م0031

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