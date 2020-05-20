السعودية اليوم / روسيا تسجل 8764 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8764 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا، أن عدد الوفيات بلغ 2972 بعد تسجيل 135 حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

11:04ت م

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موسكو 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 308705 إصابة.وأوضح مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا، أن عدد الوفيات بلغ 2972 بعد تسجيل 135 حالة وفاة جديدة.// انتهى //11:04ت م0027

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