السعودية اليوم / اليابان تسجل 28 إصابة جديدة بكورونا



طوكيو 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 28 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية - في بيان - أن عدد الوفيات بلغ 774 حالة وفاة بعد تسجيل ست حالات وفاة جديدة.

// انتهى //

10:36ت م

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طوكيو 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسسجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 16400 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة اليابانية - في بيان - أن عدد الوفيات بلغ 774 حالة وفاة بعد تسجيل ست حالات وفاة جديدة.// انتهى //10:36ت م0023

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