سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الاتصال الهاتفي بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ،وتم بحث مستجدات الوضع في ليبيا وآخر التطورات العسكرية، وأعرب برويل عن القلق من تصاعد العنف، مؤكدا على أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد المعترف به دوليا لإدارة البلاد والانتقال السياسي.

وأشارت إلى اتصال وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، وتم بحث تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم إيطاليا لحكومة الوفاق، وأكد مايو أن عملية يريني ستشمل الرقابة الجوية على الحدود الليبية المصرية، مشيرا إلى أنها ليست لمراقبة الأجواء والمجال البحري الخاضع تحت سيطرة حكومة الوفاق فقط.

وتناولت دعوة مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي كيلي كرافت إلى وقف إرسال السلاح والمرتزقة إلى ليبيا، كما دعت في كلمتها خلال الإحاطة بمجلس الأمن أطراف النزاع في ليبيا لوقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات السياسية وفقا لمخرجات برلين.

ونقلت دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية، موضحا أن مصر تدعم التوصل لحل سياسي للأزمة في ليبيا، والحفاظ على سيادة

البلاد وأمنها ووحدة أراضيها، بالإضافة إلى الدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته، ورفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية الليبية.

وعرجت صحف ليبيا على تأكيد رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم بالإنابة ستيفاني وليامز أن سيطرة القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني على قاعدة الوطية جنوب غرب طرابلس قد تؤدي

لتصعيد إضافي للحرب، مشيرة إلى تصاعد القتال في المناطق المدنية بين قوات الوفاق والجيش الوطني، متهمة حكومة الوفاق بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا خلال شهر رمضان.

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