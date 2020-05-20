، بالصور.. مشاهد مؤثرة من الحرم المكي ليلة 27 رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - "شؤون الحرمين": جهود مكثفة وخدمات وسط الاحترازات الوقائية

أكدت رئاسة شؤون الحرمين تكثيف الجهود لتقديم الخدمات للمصلين في صلاة التهجد بالمسجد الحرام وسط الاحترازات الوقائية.

ونشرت الرئاسة، أمس، عبر حسابها في "تويتر"، صوراً ترصد عشرات المصلين في أثناء أداء صلاة القيام في المسجد الحرام، مساء ليلة الثلاثاء حتى ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء.

وتضمنت صوراً للصلاة في صحن المطاف، الذي اقتصر الحضور فيه على أئمة الحرم المكي وعدد محدود من العاملين فيه.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الحرام