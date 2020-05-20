، الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار
الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-20
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
10:09 AM
مصحوبة برياح نشطة
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
، الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.