، الجزائر تقرّر فرض حظر للتجوّل يومَي عيد الفطر ،

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قرّرت الحكومة الجزائرية فرض حظر للتجوّل في جميع المحافظات خلال يومَي عيد الفطر المبارك من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة السابعة صباحاً مع تعليق حركة السير بالنسبة لجميع السيارات، والدرّاجات النارية بين المحافظات وداخل المدن.
وأوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد؛ أن التحقيقات الوبائية التي أجرتها المصالح المتخصصة لوزارة الصحة الجزائرية، كشفت عن أن أغلبية حالات العدوى سُجّلت بمناسبة أحداث عائلية وتجمعات الأشخاص.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 7377 حالة.
وأفاد الناطق باسم لجنة رصد مستجدات وباء كوفيد 19 بالجزائر، جمال فورار؛ بتسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 561 وفاة.
وأشار إلى تسجيل شفاء 121 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3746.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الجزائرية إلزامية ارتداء القناع الواقي في كل الظروف لاسيما في الأماكن العمومية الـمغلقة أو الـمفتوحة لتفادي الإصابة بعدوى فيروس كورونا.
وجاء في بيان حكومي أن ارتداء القناع الواقي صار إلزامياً في كل الظروف، ولاسيما في الأماكن المغلقة أو المفتوحة؛ كالمتاجر الكبرى والأسواق والمقابر، مع العلم أن كل امتناع عن ارتداء القناع ستنجر عنه عقوبات.
وذكر البيان بضرورة الامتثال لتدابير الوقاية وقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي.الجزائر فيروس كورونا الجديد
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 10:35 AM
إلزام المواطنين بارتداء الأقنعة الواقية
قرّرت الحكومة الجزائرية فرض حظر للتجوّل في جميع المحافظات خلال يومَي عيد الفطر المبارك من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة السابعة صباحاً مع تعليق حركة السير بالنسبة لجميع السيارات، والدرّاجات النارية بين المحافظات وداخل المدن.
وأوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد؛ أن التحقيقات الوبائية التي أجرتها المصالح المتخصصة لوزارة الصحة الجزائرية، كشفت عن أن أغلبية حالات العدوى سُجّلت بمناسبة أحداث عائلية وتجمعات الأشخاص.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 7377 حالة.
وأفاد الناطق باسم لجنة رصد مستجدات وباء كوفيد 19 بالجزائر، جمال فورار؛ بتسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 561 وفاة.
وأشار إلى تسجيل شفاء 121 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3746.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الجزائرية إلزامية ارتداء القناع الواقي في كل الظروف لاسيما في الأماكن العمومية الـمغلقة أو الـمفتوحة لتفادي الإصابة بعدوى فيروس كورونا.
وجاء في بيان حكومي أن ارتداء القناع الواقي صار إلزامياً في كل الظروف، ولاسيما في الأماكن المغلقة أو المفتوحة؛ كالمتاجر الكبرى والأسواق والمقابر، مع العلم أن كل امتناع عن ارتداء القناع ستنجر عنه عقوبات.
وذكر البيان بضرورة الامتثال لتدابير الوقاية وقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي.
، الجزائر تقرّر فرض حظر للتجوّل يومَي عيد الفطر ،
المصدر : الخليج 365
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