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محمد بن مسعود - الدمام - سجلت البرازيل اليوم، 1179 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى معدل للوفيات في البرازيل.
وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 17971 والإصابات المؤكدة إلى 271628.فيروس كورونا الجديد
البرازيل تسجل 1179 حالة وفاة بفيروس كورونا.. في يوم واحدوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-20
سجلت البرازيل اليوم، 1179 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى معدل للوفيات في البرازيل.
وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 17971 والإصابات المؤكدة إلى 271628.
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
10:37 AM
سجلت البرازيل اليوم، 1179 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى معدل للوفيات في البرازيل.
وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 17971 والإصابات المؤكدة إلى 271628.
، البرازيل تسجل 1179 حالة وفاة بفيروس كورونا.. في يوم واحد ،
المصدر : الخليج 365
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