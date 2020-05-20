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ماذا كان ممكن أن يحدث لو لم تقم السعودية بإصلاحات هيكلية واقتصادية في 2015؟ ، قمنا بجمع وتحليل بيانات الاقتصاد السعودي وفي سلسلة التغريدات هذه سنضع أهم البيانات والمؤشرات لشرح الموقف الاقتصادي
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سؤال يطرح كثيراً: هل برنامج تنمية الإيرادات غير النفطية يعتمد فقط على ضريبة القيمة المضافة؟
بالعودة للجزء الأول من المنشور ستلاحظ أن ضريبة القيمة المضافة جزء من خمسة فروع تمثل في مجموعها البرنامج والذي يساعد على خلق التوازن بين أدواته آخذاً في الاعتبار السياسات المالية والنقدية
أما في هذا المنشور نلاحظ أثر ارتفاع الإيرادات غير النفطية وكفاءة الإنفاق رغم ارتفاع مؤشرات النفقات التشغيلية والنفقات الرأس مالية ، في الحفاظ على مستويات عجز متوازنة نسبياً، من هذه المؤشرات يتضح جلياً أثر الإصلاحات المالية والهيكلية في مواجهة أزمتي النفط وكورونا
ومن أرقام البرنامج نلاحظ أثرها على تخفيض مستوى الدين العام وأيضاً من مقارنة أرقام العجز مع الضريبة وبدونها،كان هذا الخلل سيمثل تهديد يؤدي لركود اقتصادي حقيقي يضر بدول الخليج وليس السعودية فقط على اعتبارها أكبر اقتصاد عربي والمحرك الرئيس لكثير من النشاط الاقتصادي الدولي والإقليمي
أولاً: تخفيض المشاريع بما يزيد عن 90%
– وهذا يعني توقف التوسع بالخدمات الأساسية:
التعليم – الصحة – المشاريع التنموية – برامج التحول الوطني
ثانيًا: تخفيض الإنفاق ويشمل على سبيل المثال لا الحصر:
– تخفيض برامج الصيانة والتشغيل بما يزيد عن 30٪ وهذا يعني تدني مستوى الخدمات الحكومية
⁃تخفيض الرواتب والبدلات بما يزيد عن 30٪ (وهي الخطوة التي قامت بها بعض دول الخليج)
تخفيض الإنفاق في الرواتب الأساسية يعني انخفاض المستوى المعيشي للمستهلك، الدورة الاستهلاكية ستتعطل وهذا من شأنه تهديد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل أحد أهم ركائز العمل في برنامج التحول الوطني ثم سترتفع بيانات البطالة والتي ستلقي بظلالها على القطاع البنكي وبيانات الإقراض
المشهد السعودي الحالي:
– السعودية مستمرة في خطط الاستثمار الدولي
– تتمتع باحتياطيات مليارية
– لازالت من الدول الأعلى بالمنطقة في التصنيف الائتماني
– إقبال ملحوظ على السندات الحكومية خارجياً وتعد من الأقوى في العالم
– لازالت محافظة على مركزها ضمن أقوى اقتصادات في مجموعة العشرين
⁃مستويات أسعار النفط عادت لأرقام ما قبل أزمة النفط بعد نجاح اتفاق أوبك+ بقيادة السعودية بالتزامن مع عودة الطلب الصيني والهندي لمستويات ما قبل أزمة كورونا ونجاح إدارة السعودية للمشهد في أسواق النفط
⁃حافظت على مركز متقدم في مستويات الشفافية المالية
⁃أثناء أزمة كورونا مدت يد العون للداخل والخارج
⁃حافظت على مستويات أمن غذائي متقدم جداً
⁃أعلنت عن اكتشاف حقول نفط وغاز جديدة
⁃أظهرت كفاءة تقنية وإنسانية ومالية غير مسبوقة في إدارتها لقمة العشرين الافتراضية لمواجهة جائحة كورونا
ترتيب السعودية بين دول مجموعة العشرين هو 18 حسب بيانات إجمالي الناتج المحلي
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