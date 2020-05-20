فرجت باب خير لأهل الخير..

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فُرِجت باب خير لأهل الخير.. ???? أطلقت وزارة الدخلية خدمة فُرِجت الجديدة بالتعاون مع مديرية السجون عبر منصة “*أبشر*” وهي:

“*مبادرة إنسانية جليلة تهدف لتمكين المواطنين والمقيمين من مساعدة سجناء القضايا المالية غير الجنائية، على سداد ديونهم والإفراج الفوري عنهم*”. Advertisements حيث تأتي هذه المبادرة من منطلق قوله تعالى: (وافْعلوا الخَيْرَ لعلكم تُفلِحون) ⛔️ *لايوجد تطبيق لخدمة فُرِجت، وجميع فواتير المستفيدين يمكن استعراضها من خلال منصة “أبشر” فقط*





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