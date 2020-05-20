ماذا فعل #الملك_عبدالعزيز في الأتراك #العصملي

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‏???? | كيف كانت ردة فعل الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن حينما علم أن الأتراك يحاصرون أحد سراياه في قصر ابن عقيل بالرس؟ وما هو سر غضبه من مبعوث الدولة العثمانية البائدة؟ وفي وجه من أطلق قولته الشهيرة: ما كان للعرب أن يُطيعوا صاغرين؟ حلقة اليوم تسلط الضوء على تفاصيل معركة الشنانة ????????





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