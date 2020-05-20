السعودية اليوم / 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية



سيئول 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت 32 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه من بين الـ32 حالة الجديدة، جاءت 24 حالة من انتقال العدوى داخليا، حيث سجلت 8 حالات في إنتشون وإقليم كيونغي، و6 حالات في سيول، وحالة واحدة في كل من دايغو وإقليم جولا الشمالي.

وأضافت أن الحالات الـ8 المتبقية قادمة من الخارج، حيث اكتشفت حالتان من الإصابة أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطار، و4 حالات في سيول وحالتان في كيونغكي أثناء العزل الذاتي.

وبقيت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بدون تغيير عند 263 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 128 حالة ليصل إلى 10066 حالة.

// انتهى //

08:17ت م

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سيئول 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11110 حالة إصابة.وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه من بين الـ32 حالة الجديدة، جاءت 24 حالة من انتقال العدوى داخليا، حيث سجلت 8 حالات في إنتشون وإقليم كيونغي، و6 حالات في سيول، وحالة واحدة في كل من دايغو وإقليم جولا الشمالي.وأضافت أن الحالات الـ8 المتبقية قادمة من الخارج، حيث اكتشفت حالتان من الإصابة أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطار، و4 حالات في سيول وحالتان في كيونغكي أثناء العزل الذاتي.وبقيت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بدون تغيير عند 263 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 128 حالة ليصل إلى 10066 حالة.// انتهى //08:17ت م0014

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