السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب ساحل نيكاراجوا



ماناجوا 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل نيكاراجوا أمس.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على مسافة 49 كيلومترا جنوب غربي ماساتشابا في نيكاراجوا.

وأدى الزلزال إلى اهتزاز المباني قرب العاصمة ماناجوا، ولكن لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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07:37ت م

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