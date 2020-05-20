السعودية اليوم / تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا



نواكشوط 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

أعلن مدير الصحة الموريتاني سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 50 حالة مؤكدة جديدة بفيروس

وأضاف مدير الصحة الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول وضعية تطور فيروس كورونا في البلاد، أنه باكتشاف المصابين الجدد يصبح العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 131 مصابًا.

ولفت إلى أنه من ضمن 131 مصابًا هناك 5 حالات معقدة تتطلب علاجًا مركزًا ، فيما شفي 6 حالات مصابة وتسجيل 4 وفيات.

// انتهى //

06:40ت م

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نواكشوط 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأعلن مدير الصحة الموريتاني سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 50 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأضاف مدير الصحة الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول وضعية تطور فيروس كورونا في البلاد، أنه باكتشاف المصابين الجدد يصبح العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 131 مصابًا.ولفت إلى أنه من ضمن 131 مصابًا هناك 5 حالات معقدة تتطلب علاجًا مركزًا ، فيما شفي 6 حالات مصابة وتسجيل 4 وفيات.// انتهى //06:40ت م0011

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