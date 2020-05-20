السعودية اليوم / الولايات المتحدة الأمريكية تقدم أكثر من 10 مليارات دولار كمساعدات دولية للتصدي لفيروس كورونا المستجد



واشنطن 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أمس أن الشعب الأمريكي قدم أكثر من 10 مليارات دولار في إطار الجهود للتصدي لفيروس

وأشارت الخارجية في البيان إلى أن التمويل السخي سينقذ الأرواح من خلال تحسين التثقيف الصحي العام وحماية مرافق الرعاية الصحية وزيادة قدرات المختبرات ومراقبة الأمراض والاستجابة السريعة في أكثر من 120 دولة.

وأضافت الوزارة أن المساعدات المقدمة للتصدي لكورونا تضاف إلى أكثر من 100 مليار دولار خصصتها الولايات المتحدة للتمويل الصحي العالمي وحوالي 70 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، في العقد الماضي وحده.

// انتهى //

06:23ت م

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واشنطن 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أمس أن الشعب الأمريكي قدم أكثر من 10 مليارات دولار في إطار الجهود للتصدي لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19 ) عالميا، مؤكدة الحرص على أن يظل التمويل الأمريكي الضخم والجهود العلمية، جزءا مركزيا ومنسقا من الجهد العالمي ضد المرض.وأشارت الخارجية في البيان إلى أن التمويل السخي سينقذ الأرواح من خلال تحسين التثقيف الصحي العام وحماية مرافق الرعاية الصحية وزيادة قدرات المختبرات ومراقبة الأمراض والاستجابة السريعة في أكثر من 120 دولة.وأضافت الوزارة أن المساعدات المقدمة للتصدي لكورونا تضاف إلى أكثر من 100 مليار دولار خصصتها الولايات المتحدة للتمويل الصحي العالمي وحوالي 70 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، في العقد الماضي وحده.// انتهى //06:23ت م0005

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