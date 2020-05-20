شكرا لمتابعة خبر عن صورة تجمع تركي آل الشيخ ووزير الثقافة قبل 10سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، صورة جمعته بوزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان. نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، صورة جمعته بوزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان. وأوضح آل الشيخ أن الصورة تعود لأكثر من 10 سنوات. يذكر أن هناك تحدِ مرتقب بين آل الشيخ وسعود آل سويلم، على مباراة بلايستيشن خيرية لدعم منصة جود الإسكان.

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