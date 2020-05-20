شكرا لمتابعة خبر عن حالة يمكن فيها خروج الأطفال الأقل من 15 عامًا بدون تصريح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف تطبيق " توكلنا " عن حالة يسمح فيها خروج الأطفال الأقل من 15 عامًا بدون تصريح برفقة ذويهم. كشف تطبيق " توكلنا " عن حالة يسمح فيها خروج الأطفال الأقل من 15 عامًا بدون تصريح برفقة ذويهم. وأوضح التطبيق، أنه في حالة " الضرورة " فقط حينها يسمح بخروج الأطفال دون تصريح، مشددا على تجنب اصطحابهم إلى مراكز التسوق. يذكر أن وزارة الصحة قد أطلقت تطبيق " توكلنا " لخدمة الجهات الحكومية والخاصة المستثناه من قرار الحظر وكذلك أي شخص آخر يريد استخراج تصريح كالحالات الإنساية وأغراض التموين.

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