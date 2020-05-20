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شكرا لمتابعة خبر عن صور ترصد شروق شمس 27 رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يحرص المسلمون في أنحاء العالم على تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
ووثقت مجموعة من الصور شمس اليوم 27 رمضان في المملكة، ليتسنى للجميع التعرف إن كانت تنتطبق عليها مواصفات ليلة القدر أم لا، حيث قال الرسول ﷺ عنها " إنها تطلع يومئذ لا شعاع لها " .
وكان أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام الدكتور سعد الخثلان، توقع أمس، أن ليلة الـ 27 هي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر، وأوصى بالاجتهاد في قيامها والدعاء فيها.
وقال الخثلان: " بغروب شمس الثلاثاء تحل ليلة سبع وعشرين، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر، فاجتهدوا فيها.. ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾. " .
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