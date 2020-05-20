وزارة الإسكان تعلق الطلبات الجديدة لمبادرات الدعم السكني ( للمدنيين و العسكريين)

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أفادت وزارة الإسكان إجابة على المستفيدين بحسابها على تويتر حيث أفادت ‏‎أنه تم تعليق تقديم الطلبات الجديدة على مبادرات الدعم السكني (للعسكريين و المدنيين) مع استمرار التمويل المدعوم لجميع المستفيدين و أن القرار يشمل الطلبات الجديدة والذين لم يقوموا بتوقيع عقد المبادرة قبل تاريخ 2020/05/31 ، ولا يشمل من سبق أن قام بتوقيع عقد المبادرة قبل هذا التاريخ.

وتأتي مبادرة القرض الإضافي الحسن للعسكريين، ومبادرة دعم المدنيين ضمن المبادرات الإضافية التي يحرص برنامج “سكني” على إطلاقها لتوفير المزيد من التسهيلات للأسر السعودية التي تمكّنهم من التملّك السكني، لتكون بالإضافة إلى القرض العقاري المدعوم بنسبة 100%.

