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فتوى كبار العلماء بخصوص صلاة العيد في ظل جائحة #كورونا

أفتى عضو هيئة كبار العلماء وعضو الهيئة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان بجواز صلاة العيد في المنزل، في ظل تعليق الصلاة في المساجد بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة “كورونا”.

وأضاف الشيخ السليمان أن صلاة العيد تصلَّى في المنزل دون خطبة، وأن وقتها يدخل بعد شروق الشمس وطلوعها مسافة رمح أو رمحين، أي بين ربع ساعة إلى نصف ساعة من شروق الشمس، ويستمر وقتها حتى انتهاء وقت صلاة الظهر، ويُنهى عن الصلاة مع شروق الشمس.

وأوضح أن صلاة العيد ركعتان، تُصلى في المنزل بدون خطبة، يُكبر في الركعة الأولى 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم تُقرأ الفاتحة وسورة “ق”، ويُكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات، وتُقرأ الفاتحة وسورة “اقتربت الساعة وانشق القمر”، أو سورتا “الأعلى” و”الغاشية”.

