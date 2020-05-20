فاجعة مكة .. قضية قتل بأحد فنادق مكة و السبب سيجارة !!

︎

.



كشفت مصادر تفاصيل جديدة في جريمة القتل التي وقعت بأحد الفنادق بمكة المكرمة بعد إقدام مواطن في الثلاثين من العمر على قتل مواطن يبلغ 47 عاماً.

وأوضحت المصادر، وفقا لـ “سبق”، أن الجاني والمجني عليه كانا يسكنان في أحد الفنادق بحي العزيزية بمكة المكرمة وقبل عدة أيام وجد المجني عليه الجاني واقفاً في ممر باب غرفته وكان يدخن سيجارة وأخبره أن لا يدخن في هذا الموقع ودار حديث بينهما وبحسب أقوال الجاني فإنه تلفظ عليه ثم انصرفا من الموقع.

وأشارت إلى أنه في صباح أمس الاثنين وقعت جريمة القتل بعد مشاهدة الجاني المجني عليه قادماً للدخول إلى غرفته ففاجأه بتسديد عدة طعنات متفرقة في أنحاء جسده وأرداه قتيلاً مستخدماً سكيناً ثم أدخله لغرفته وأغلق عليه الباب لإخفاء جريمته وغادر مسرح الجريمة وثيابه مضرجة بدماء المجني عليه حيث دخل غرفته التي يسكنها وأخرج ملابسه وأداة الجريمة ووضعها داخل كيس بلاستيكي وخرج من الفندق وألقى أداة الجريمة داخل حاوية النفايات.

وأضافت: بعد مرور ساعات من وقت الجريمة حاول موظف استقبال الفندق التواصل مع المجني عليه للتأكد من تجديد الحجز إلا أنه لم يرد على الاتصالات المتكررة، وبعد مرور أكثر من 24 ساعة تم فتح باب غرفة المجني عليه من قبل موظف الفندق ووجد المقتول ممداً على الأرض وبه آثار طعن والدماء كست ملابسه.

