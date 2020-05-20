السعودية اليوم / تشيلي تقترب من تسجيل 50 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا



سانتياغو 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية تشيلي، الثلاثاء، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس

وأفادت الوزارة في تقرير بتسجيل 31 وفاة إضافية ناجمة عن كوفيد-19 ما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 509 حالات وفاة.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 21507 أشخاص بعد إحصاء 1342 حالة تعاف جديدة.

وتتصدر سانتياغو جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 37591 حالة تليها على الخصوص أراوكانيا (1666) وأنتوفاغاستا (1648) وفالبارايسو (1639) وبيوبيو (1172) وتاراباكا (1109) ونيوبلي (988) وماغايانيس (972).

// انتهى //

06:10ت م

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سانتياغو 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة بجمهورية تشيلي، الثلاثاء، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 49 ألفا و759 بعد تسجيل 3520 إصابة إضافية خلال الساعات ال 24 الماضية.وأفادت الوزارة في تقرير بتسجيل 31 وفاة إضافية ناجمة عن كوفيد-19 ما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 509 حالات وفاة.وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 21507 أشخاص بعد إحصاء 1342 حالة تعاف جديدة.وتتصدر سانتياغو جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 37591 حالة تليها على الخصوص أراوكانيا (1666) وأنتوفاغاستا (1648) وفالبارايسو (1639) وبيوبيو (1172) وتاراباكا (1109) ونيوبلي (988) وماغايانيس (972).// انتهى //06:10ت م0004

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