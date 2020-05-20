السعودية اليوم / الرئيس المالي يعفو عن 400 سجين لمنع انتشار فيروس كورونا بالسجون



باماكو 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

أصدر الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا عفوًا عن 400 سجين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس

وتشير آخر حصيلة رسمية معلن عنها في مالي، إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 901 بينها 529 تماثلت للشفاء، و53 حالة وفاة.

وقد أصدرت مؤخرا حكومات عدد من الدول الأفريقية، بينها بوركينافاسو، والنيجر، وتشاد، وأثيوبيا، وساحل العاج، وجمهورية جنوب أفريقيا، وغيرها عفوًا عن مئات المساجين.

وقد دعت عدد من المنظمات الأممية، بينها منظمة الصحة العالمية، مؤخرًا حكومات الدول إلى اتخاذ تدابير لحماية السجناء ضد فيروس كورونا، وتخفيف السجون المكتظة.

// انتهى //

05:50ت م

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باماكو 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأصدر الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا عفوًا عن 400 سجين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في السجون.وتشير آخر حصيلة رسمية معلن عنها في مالي، إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 901 بينها 529 تماثلت للشفاء، و53 حالة وفاة.وقد أصدرت مؤخرا حكومات عدد من الدول الأفريقية، بينها بوركينافاسو، والنيجر، وتشاد، وأثيوبيا، وساحل العاج، وجمهورية جنوب أفريقيا، وغيرها عفوًا عن مئات المساجين.وقد دعت عدد من المنظمات الأممية، بينها منظمة الصحة العالمية، مؤخرًا حكومات الدول إلى اتخاذ تدابير لحماية السجناء ضد فيروس كورونا، وتخفيف السجون المكتظة.// انتهى //05:50ت م0249

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