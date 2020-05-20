السعودية اليوم / تونس تعلن عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا



تونس 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس

وأضاف بيان صادر عن الوزارة اليوم، أنه تم تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا إثر إجراء 869 تحليلاً مخبريًا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 1044 حالة مؤكدة، وشفاء 826 مصابا.

وقد تصدرت تونس العاصمة المحافظات في عدد الإصابات بهذا الوباء بـ 233 حالة، تليها محافظة أريانة بـ 99 حالة.

// انتهى //

05:36ت م

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تونس 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد المتوفين بهذا الفيروس إلى 47 حالة.وأضاف بيان صادر عن الوزارة اليوم، أنه تم تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا إثر إجراء 869 تحليلاً مخبريًا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 1044 حالة مؤكدة، وشفاء 826 مصابا.وقد تصدرت تونس العاصمة المحافظات في عدد الإصابات بهذا الوباء بـ 233 حالة، تليها محافظة أريانة بـ 99 حالة.// انتهى //05:36ت م0248

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