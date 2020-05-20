سياسي / البورنديون يدلون غدًا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والمحلية



بوجمبورا 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

يدلي الناخبون البورنديون غدًا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والمحلية، وسط مخاوف من تفشي جائحة كوفيد-19 في الدولة الواقعة شرق أفريقيا.

ويخوض هذه الانتخابات التي ستكون أول استحقاق رئاسي تنافسي، منذ اندلاع الحرب الأهلية في بورندي عام 1993، 6 مرشحين، إضافة إلى جانب مرشح الحزب الحاكم .

وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قد دعيا، جميع الأطراف السياسية الفاعلة في بوروندي إلى الامتناع عن كل أنواع العنف وخطاب الكراهية، واللجوء إلى الحوار، لإجراء انتخابات توافقية وسلمية.

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05:18ت م

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